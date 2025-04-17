مراسلة «القاهرة الإخبارية»: القبض على 16 متهمًا بزعزعة الاستقرار الداخلي في الأردن

كتب: هانى حسن

أكدت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في عمان، أن الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت مؤخرا مخططا يستهدف أمن البلاد، بعدما أعلنت المخابرات العامة، في 15 أبريل الجاري، عن اعتقال 16 شخصا متورطين في أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وقد أثار هذا التطور تفاعلا واسعا على الساحة السياسية والإعلامية.

وأضافت آية السيد خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تضامنا عربيا واسعا مع الأردن، تمثل في اتصالات رسمية تلقاها وزير الخارجية من نظرائه في دول عربية، إلى جانب اتصالات ملكية من قادة دول مجاورة، أبرزها من الرئيسين الفلسطيني واللبناني، وشددت التصريحات على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأكملها.

وأشارت إلى أن ردود الفعل الشعبية كانت لافتة أيضًا، حيث تفاعل المواطنون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم «#كلنا_الأردن»، في مشهد وطني مميز تزامن مع يوم العلم الأردني، الذي شهد فعاليات رسمية وشعبية من مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية احتفاءً برمزية العلم ووحدة الصف الوطني.

وفي سياق آخر، قالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أجرى زيارة رسمية إلى واشنطن خلال الـ48 ساعة الماضية، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين، في زيارة ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة ملف المساعدات الأمريكية المخصصة لدعم اللاجئين في الأردن.

وأضافت أن اللقاءات شملت مسؤولين من البيت الأبيض، ووزراء التجارة والخارجية، بالإضافة إلى منظمات تنموية، حيث عرض رئيس الوزراء برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة الأردنية، مؤكدا رغبة عمان في تطوير شراكات اقتصادية أعمق مع الولايات المتحدة، خصوصا في ظل اتفاقية التجارة الحرة الممتدة منذ 25 عامًا بين البلدين.