وظائف جديدة في بنك القاهرة 2025 للخريجين.. الشروط وطريقة التقديم

كتبت - إسراء حامد محمد

يحرص بنك القاهرة باستمرار على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها من شهادات، وأعلن البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، توافروظائف خالية للعمل في وظيفة خدمة العملاء، حرصا من البنك على مساعدة الشباب على العمل في المجال المصرفي والحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك القاهرة كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية المطلوبة في فروع البنك المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة 2025

الحفاظ على علاقة البنك بالعملاء وتعزيزها للحد من استنزافهم.

التنسيق والتواصل مع جميع الإدارات الداخلية والفروع.

التواصل المستمر مع العملاء لتلبية احتياجاتهم.

استلام ومعالجة جميع طلبات العملاء أو تصعيدها إلى الإدارات المعنية.

التعامل مع استفسارات العملاء، وحل المشكلات والشكاوى.

تحديث بيانات العملاء بانتظام لضمان دقتها ومناسبتها.

الالتزام بسياسات البنك وإجراءاته واتفاقيات مستوى الخدمة.

إعداد تقارير دورية توضح المهام المنجزة ومواعيد إنجازها.

الشروط المطلوبة

الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال للتقديم لوظائف بنك القاهرة.

يمكن لحديثي التخرج التقديم على الوظائف الخالية.

الحصول على شهادات في إدارة الائتمان أو المخاطر.

إجادة تامة للغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابةً وقراءةً).

إلمام قوي بمهارات الحاسوب والقدرة على استخدام الأنظمة المصرفية بفعالية.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة الدخول للصفحة لرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.