وظائف «تلي سيلز» برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

في إطار توفير فرص عمل مناسبة للشباب من الجنسين، أعلن موقع التوظيف فرصنا، عن حاجة إحدى الشركات المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل، لتعيين عدد من الموظفين والموظفات في وظيفة تلي سيلز «مبيعات عبر الهاتف» للعمل بمقرها في مدينة نصر بالقاهرة.

تفاصيل الوظيفة

وأوضح موقع التوظيف، أن المقبولين بفرص العمل يحصلون على رواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل حتى 9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى نسب وحوافز مجزية، وتتمثل أهم التفاصيل في التالي:

المسمى الوظيفي: تلي سيلز «ذكور / إناث»

مكان العمل: مدينة نصر – القاهرة

عدد الوظائف المطلوبة: 10 موظفين

نوع العمل: دوام كامل

شروط التقديم على الوظائف

يجب فيمن يتقدم على هذه الوظائف، أن تتوفر فيه الشروط التالية:

مؤهل عال

خبرة من سنة إلى 5 سنوات في مجال التلي سيلز

إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج Microsoft Office

مستوى جيد في اللغة الإنجليزية

السن لا يزيد عن 36 عامًا

يشترط القرب من مدينة نصر

امتلاك مهارات تواصل وإقناع وبيع ممتازة

القدرة على متابعة العملاء بشكل احترافي

الراتب والمميزات

راتب ثابت: من 6000 إلى 9000 جنيه شهريًا

عمولات + بونص شهري مميز

تأمينات اجتماعية وصحية

طريقة التقديم على الوظائف

للمهتمين بالفرصة، يمكن إرسال السيرة الذاتية «CV» عبر واتسآب على الرقم التالي، مع كتابة تلي سيلز" في رسالة.