وظائف خالية بمرتبات مجزية وتأمينات ومواصلات.. اعرف الشروط والتخصصات

وظائف خالية بمرتبات مجزية وتأمينات ومواصلات.. اعرف الشروط والتخصصات

وظائف خالية بمرتبات مجزية وتأمينات ومواصلات.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن وظائف خالية بإحدى الشركات، وذلك من خلال مبادره توظيف مصر ومبادرة بداية، وبالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، من أجل توفير فرص عمل للشباب في مجالات متنوعة تناسب مؤهلاتهم العلمية.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة AGSS بمحافظة السويس، شباب للعمل في التخصصات الآتية:
1- مترجم موقع.
2- أفراد أمن.

الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- الحد الأدني للطول 175 سم.
- السن من 18 إلى 45 سنة.
- موقف واضح من التجنيد.
وظائف خالية بمرتبات مجزية وتأمينات ومواصلات.. اعرف الشروط والتخصصات

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:
- مرتبات مجزية.
- تأمين طبي واجتماعي.
- سكن مجهز.
- مواصلات من السكن للموقع والعكس.
- زي عمل رسمي.
- مكافآت وفرص للترقي.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء استمارة التوظيف المخصصة، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد التالي:
منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 3 مساءًا.

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