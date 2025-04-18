الكشف على 1703 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الأنصار التابعة لمركز الواسطي، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف على 1139 مواطنا

وأشارت المديرية في بيان، إلى أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1139 مواطنا، وصرف العلاج لهم بالمجان في 8 عيادات تخصصية.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ووفق البيان، نظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنا، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن، حيث وصل مجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4852 خدمة.

فحص المواطنين في 8 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية الأنصار بمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، فحص المرضى في 8 عيادات تخصصية في 8 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، العظام، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

إجراء التحاليل الطبية بالمجان

كما استهدفت القافلة إجراء 78 تحليلاً بمعمل الدم، و32 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 1 أشعة عادية، وتحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 23 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سُبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».