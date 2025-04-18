موسكو: ملتزمون بمصالحنا ومستعدون للتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية

موسكو: ملتزمون بمصالحنا ومستعدون للتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية

موسكو: ملتزمون بمصالحنا ومستعدون للتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية

أعلن الكرملين، أنّ روسيا تسعى جاهدة لضمان مصالحها وهي منفتحة على الحوار، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكر الكرملين، أنّه لا اتصالات مقررة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب هذا الأسبوع، مشيرًا، إلى أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية انتهت صلاحيته

وذكر الكرملين، أن هناك بعض التطور في مفاوضات السلام لكن تظل المناقشات صعبة، مشيرًا، إلى إمكانية تنسيق محادثة على الفور بين الرئيسين بوتين وترامب إذا لزم الأمر.

وأكد، أنّ موسكو لم تسمع دعوات من الدول الأوروبية للسلام في أوكرانيا وترى فقط دعوات للعسكرة.

في وقت سابق، كانت روسيا قد أعلنت أن دولًا عدة عرضت استضافة محادثات بين بوتين وترامب، ولكن لم يتم تحديد موعد أو مكان لهذه المحادثات بعد. كما أشار الكرملين إلى وجود إرادة سياسية لعقد اجتماع بين الرئيسين، إلا أن الاستعدادات لم تكتمل بعد.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد صرح في وقت سابق بأنه يرغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأنه مستعد للقاء بوتين لمناقشة هذا الموضوع.

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