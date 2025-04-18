وظائف شاغرة بمرتبات تصل لـ 15 ألف جنيه.. لا يشترط مؤهل دراسي

في كثير من الأحيان، يبحث العديد من الشباب سواء كانوا خريجين أو طلبة عن وظائف خالية للعمل في عدة مجالات مختلفة، سواء كانت تابعة لدراستهم أو غير تابعة، حتى يتمكنوا من الحصول على مصدر دخل شهري ثابت، يمكنهم من تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وأعلن موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن وظائف خالية للعمل في وظائف فنيي صيانة عامة، بإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات الغذائية.

وأوضح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن كل التفاصيل الخاصة بـ الوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحجقق ومميزات الوظائف، كالتالي:

الشروط المطلوبة

وتعد الوظائف الخالية متاحة للحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية.

أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة متوسطة لا تقل عن عامين.

ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 25 وألا يزيد على 45 عاما.

أن يكون المتقدم للوظائف الخالية من الذكور.

لا يشترط أن يكون لديه مستوى عالٍ في اللغة الإنجليزية.

لا يشترط أن يكون لديه خبرة في استخدام الحاسب الآلي.

لا يشترط أن يكون المتقدم للوظائف يجيد التعامل ببرامج مايكروسوف أوفيس.

حقوق ومميزات الوظائف

تمنح الشركة للعاملين مرتبات أساسية تبدأ من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيها.

توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية واجتماعية.

نظام العمل يكون يوم كامل.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

ويمكن للراغبين في التقيدم للوظائف الخالية الدخول لموقع فرصنا بالبحث عنه عبر محرك البحث جوجل، والدخول منه للاستمارة الخاصة بالوظائف الخالية وإدخال كل البيانات المطلوبة.