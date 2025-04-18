وزير الخارجية العراقي ونظيره الروسي يناقشان التعاون في حل الأزمات الإقليمية بموسكو

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن وزير الخارجية العراقي، عباس عراقجي، ناقش مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، العديد من الملفات السياسية والاقتصادية الهامة، في مقدمتها تعزيز التعاون بين موسكو وطهران، مؤكدًا أنه رغم التحديات والصعوبات التي تواجههما في المنطقة، إلا أن طهران وموسكو مستمران في تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية.

وأضاف «مشيك»، في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللقاء شهد أيضًا مناقشات حول القضايا الإقليمية، حيث تطرقا إلى الأزمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى العدوان المستمر ضد سكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن الطرفين تتطرقا إلى الأوضاع في اليمن، مشددين على ضرورة وقف الهجمات الأمريكية على اليمن، التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، متابعًا أن الملف النووي الإيراني كان الأبرز في محادثات لافروف وعرقجي، لاسيما بعد الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عمان، موضحًا أن عرقجي سلم رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بالتطورات في الملف النووي الإيراني، مما يعكس اهتمام طهران بتسوية القضايا المتعلقة بهذا الملف في إطار الحوار الدولي.