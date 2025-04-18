محمد النني يودع سليمان عيد برسالة مؤثرة

كتبت: نرمين عزت



ودّع محمد النني لاعب منتخب مصر سليمان عيد برسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، كشف من خلالها عن بعض تفاصيل صداقتهما وذكرياته مع الراحل، الذي كان يحرص دائمًا على طلب رأيه في أدواره على الشاشة.

محمد النني يودّع سليمان عيد برسالة مؤثرة

نشر محمد النني مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين الفنان سليمان عيد قائلًا: «بخالص الحزن والأسى أنعي صديقي الفنان سليمان عيد، رحمك الله يا حبيبي، كنت نعمة الأخ والصديق، هافضل فاكر رسايلك وكلماتك ليا، وهافضل دايمًا بدعيلك».

ومن بين الرسائل التي تبادلاها، طلب الفنان الراحل من محمد النني متابعة أحد أدواره في عمل درامي، حيث كتب له:«اتفرج على حلقة الكبير النهاردة وقولي رأيك»، فأجابه النني بأنه لا يتابع الأعمال الدرامية في رمضان، لكنه شاهد الحلقة من أجل سليمان عيد وتقديرًا لصداقتهما.

وفاة الفنان سليمان عيد

رحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة وأُقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.