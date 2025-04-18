علاقة قوية بين عادل إمام وسليمان عيد.. وهذه كانت الهدية الأولى من الزعيم

كتبت: أميرة عزالدين

رحل عن عالمنا في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة قلبية أنهت حياته، حسبما كشف نجله فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعدما توقفت عضلة القلب وتم نقله إلى المستشفى ولكن الموت غيبه، وحضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة سليمان عيد من بينهم محمد إمام الذي كانت تجمعه معه علاقة قوية ومع والده الزعيم عادل إمام.

كواليس علاقة عادل إمام وسليمان عيد وهدية عمرها 30 عاما

وكانت علاقة قوية جمعت الزعيم عادل إمام بالفنان الراحل سليمان عيد، حيث كان أول عمل يجمعهما من خلال فيلم الإرهاب والكباب مع المخرج شريف عرفة، وبعدها توقف عرض مسرحية «جوز ولوز» التي كان يشارك بها الراحل، فطلب الفنان محمود البزاوي من سليمان عيد أن يحضر معه بروفة عرض مسرحية كان يشارك بها مع الزعيم عادل إمام قبل انطلاقها بـ24 ساعة، ولكن يشاء القدر أن يتم تأجيلها لأسبوع كامل بسبب تجهيزات إضاءة المسرح، فوافق الزعيم عادل إمام أن ينضم لهم فى العرض بعدما طلب منه الراحل ذلك، حتى يستطيع تسديد ديونه، وذلك حسبما ذكر سليمان عيد في لقاء سابق ببرنامج «سهرانين» مع أمير كرارة.

ولم تتوقف مواقف الصداقة بين عادل إمام وسليمان عيد، فبعد أن أنجب سليمان نجله عبدالله، قام الزعيم عادل إمام بعمل حفلة كبيرة لطفله فى المسرح، وتلقى العديد من الهدايا من جميع الفنانين، وأهداه الزعيم عادل إمام عربة لنجله، والتي ظلت معه وأهداها لابنته سلمى بعد ذلك، وهو ما كشف عنه سليمان عيد فى منشور سابق له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

موعد ومكان عزاء سليمان عيد

ومن المقرر أن يشهد غدا السبت، عزاء سليمان عيد داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعدما تم تشييع الجثمان اليوم بعد صلاة الجمعة من المجمع الاسلامي في الشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.