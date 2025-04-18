انهيار حمدي الميرغني من البكاء بعد دفن سليمان عيد

انهيار حمدي الميرغني من البكاء بعد دفن سليمان عيد

انهيار حمدي الميرغني من البكاء بعد دفن سليمان عيد

كتبت: أميرة عزالدين

انهار الفنان حمدي الميرغني باكيا في أثناء تلقيه العزاء في الفنان سليمان عيد بعد أن وارى جثمانه الثرى، منذ قليل، داخل مقابر الأسرة بطريق الواحات، ولم يتمالك حمدي الميرغني نفسه على رحيل سليمان عيد الذي كان تجمعه صلة قرابة به من ناحية والده ووالدته، لكنه كان يناديه دوما بـ«خالي» في أي مناسبة.

جنازة حمدي الميرغني

وشيع عدد كبير من نجوم الوسط الفني جثمان سليمان عيد إلى مثواه الأخير، ومن أبرزهم محمد إمام، وبيومي فؤاد، وأشرف زكي، ومحمد العمروسي، وهاني رمزي، ومحمد عبدالرحمن توتا، وأوس أوس، ومحمد علي رزق، وعلي الطيب، وأحمد فهيم وآخرين.

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موعد ومكان عزاء سليمان عيد

ومن المقرر أن يكون موعد ومكان عزاء سليمان عيد، غدا السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حسبما أعلنت اسرته فى تصريحاتها لـ«الوطن».

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