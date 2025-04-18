حسن الرداد ينعى سليمان عيد بكلمات مؤثرة

نعى الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الفنان سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم فجأة.

وفاة سليمان عيد

وكتب حسن الرداد: «البقاء والدوام لله فى القلب الطيب والإنسان الخلوق المحترم الأستاذ سليمان عيد أو عم سليمان زى ما كنت بقوله، الإنسان سيرة و هى دى اللى بتبقى لانسان بعد ما بيرحل وأنت يا عم سليمان أديت مثال لنا كلنا بعد ما الأخلاق قلت والمصلحة بقت مسيطرة على علاقات الناس والكره والغيرة والحقد بقوا فى كل مكان».



أضاف الرداد: «أديت لنا مثال فى إن كل الحاجات دى زائلة ومحدش هيحزن ويزعل عليك بجد غير من تعاملك الطيب وأخلاقك العالية، الله يرحمك يا حبيب قلبى، حزنى عليك ما يتوصفش وأشهد أنك كنت راجل طيب وإنسان مخلص لكل الناس اللى تعرفهم».

واختتم الرداد: «اشتغلت معاك أعمال كتيرة كنت زى النسمة ودائم الابتسامة وبدون اى طلبات، اللهم ارحم عبدك سليمان عيد وأدخله الجنة مع الأبرار والصديقين، خالص عزائي لأسرته الكريمة».