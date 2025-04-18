حكاية ارتباط سليمان عيد بزوجته.. «اتعرفوا على بعض بالصدفة»

كتبت: نرمين عزت

ما بين الصدفة واللقاءات المدبرة من الأهل، تختلف قصص الحب والزواج، خاصة في الوسط الفني، ومن بين هذه القصص، تبرز حكاية ارتباط الفنان سليمان عيد بزوجته عبير، والتي بدأت بلقاء صدفة داخل أحد مكاتب المحاماة بمحافظة الشرقية، وتوّجت بزواج استمر لأكثر من 20 عامًا،.

حكاية ارتباط سليمان عيد بزوجته

في أحد اللقاءات التلفزيونية، حلّ الفنان سليمان عيد وزوجته عبير ضيفين على برنامج «تلاته في واحد»، من إنتاج شركة «سينرجي»، وتحدث خلاله عن الصدفة التي قادته للتعرّف على زوجته، وقال إن اللقاء جرى خلال أيام عيد الأضحى، أثناء زيارته لمحافظة الشرقية رفقة صديق يعمل محاميًا، مضيفًا: «من 25 سنة بدأت الحكاية، كنا في العيد الكبير، وأنا في بلكونة المنزل، لقيت صاحبي المحامي قالي إنه مسافر الشرقية وطلب مني أروح معاه وكان بيمر على مكاتب وكلاء وقتها، وهناك اتعرفت عليها».

زوجته «وش الخير» عليه

وأضاف «عيد» أن لقائه بزوجته تم داخل مكتب محاماة يخص زميل صديقه، حيث كانت عبير بصحبة والدها الذي كان بصدد تسجيل قطعة أرض اشتراها، وأوضح أنه قبل تعرّفه عليها كان قد قرر الزواج وطرق أبوابًا عدّة دون نجاح، لكن حين رآها لأول مرة قرر أنها ستكون زوجته.

وأشار إلى أن كل ما كان يملكه وقتها هو 50 جنيهًا، فاشترى بها بدلة وبعض الحلويات وتقدّم لخطبتها، واصفًا المبلغ في ذلك الوقت بأنه كان جيدًا، وأضاف:«بمجرد قراءة الفاتحة، جالي عمل درامي ومبلغ كبير، وبعدها فيلم تاني، وكانت فعلاً وش الخير عليّا».

وتابع أن بعد الزواج شارك في نحو 88 فيلمًا، وعاش فترة من النشاط الفني المتواصل، مؤكدًا أن ارتباطه بزوجته كان نقطة تحوّل مهمة في حياته الفنية والشخصية.