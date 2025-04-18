منح تدريبية مجانية في المحاسبة وصيانة الهواتف وكاميرات المراقبة

منح تدريبية مجانية في المحاسبة وصيانة الهواتف وكاميرات المراقبة

منح تدريبية مجانية في المحاسبة وصيانة الهواتف وكاميرات المراقبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن تقديم عدد من المنح التدريبية المجانية المؤهلة لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية «إيجيكوبت».

تفاصيل المنح التدريبية المجانية

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل المنح التدريبية المجانية والتي تشمل الدورات الآتية:

دورة المحاسبة الإلكترونية

تشمل دورة المحاسبة الإلكترونية الآتي:

- ملخص لدورة المحاسـبية والمعايير الدولية IFRS والمصرية والمحاسبة الدفترية.

- التدريب على أساسيات الـمحاسبـة الـدفترية.

- التعرف على أشهر البرامج المحاسبية الإلكترونية.

- التدريب على عمل دورة مستندية متكاملة وعرض نماذج للدفاتر المحاسبية الحقيقية.

- التدريب على تحليل البيانات والقوائم المالية.

- التدريب علي عمل القوائم المالية والحسابات الختامية ونتائج الأعمال.

دورات تدريبية

دورة تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار

تشمل دورة تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، الآتي:

- معرفة شاملة بتركيب وتثبيت مختلف أنواع كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار، والإنتركوم والتليفون الأرضي.

- معرفة المعدات المستخدمة لصيانة أجهزة التيار الخفيف.

- أنظمة التمديدات الكهربائية والكابلات.

- كيفية إجراء المعاينة الفنية.

- مهارات إصلاح الأعطال البسيطة وتشخيصها.

- كيفية التعامل مع العملاء بمهنية واحترافية.

- مدة التدريب: 13 يوما، فيما تبدأ المواعيد من 5 إلى 10 مساءً ماعدا الجمعة.

تدريب صيانة وإصلاح أجهزة الموبايل

ويشمل تدريب صيانة وإصلاح أجهزة الموبايل «سوفت وير وهارد وير» الآتي:

- مقدمة عن أنواع أجهزة المحمول وأوجه الاختلاف.

- معرفة المكونات الداخلية بأنواعها ودورها.

- اكتشاف الأعطال وطرق حلها.

- معرفة وحدات القياس والتدريب عليها.

- فك وتركيب المكونات الداخلية للجهاز.

- التدريب على تغيير سوكت الشحن بكل أنواعه.

- التدريب على تغيير الشاشات المنفصلة وتغيير التاتش.

- التدريب على تغيير الباغة في كل الأنواع.

- التعرف على أنواع السوفت وير بشكل مفصل Android – iOS.

- التدريب يشمل أندرويد وآيفون.

- تدريب الآيفون يشمل تغيير بطارية وشاشة وفلاتات شحن وكاميرا وظهر.

- التدريب على جميع الأجهزة وأنواع السوفت وير.

- التعرف على الأدوات المدفوعة المستخدمة في السوفت وير.

- كيو سي تيست التأكد من كفاءة عمل الجهاز بعد الصيانة.

- فك الإيسيهات وتصلحيها والشبلونات.

- تصليح سماعات الأيربود والبلوتوث.

- تصليح الساعات الاسمارت.

- التدريب العملي على أحداث برامج المخططات.

- التعرف على استخدام أداة الآن لوك شهر مجانًا.

- الحصول على تدريب عملي لمدة 3 أيام داخل مركز صيانة للتطبيق ومحاكاة سوق العمل بعد الانتهاء من الدورة التدريبية.

دورات تدريبية

شروط التقديم على الدورات التدريبية

يشترط للتقديم على الدورات التدريبية توافر الآتي:

1- للخريجين فقط وليس للطلاب.

2- السن من 18: 35 سنة.

3- موقف التجنيد محدد للذكور.

4- الجدية والالتزام.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

6- مؤهل عالي أو متوسط مناسب للتدريب.

7- أن يكون متفرغ وليس لديه عمل.

8- التدريب بالقاهرة بمراكز متخصصة.

كيفية التقديم والاشتراك في المنح التدريبية المجانية

يمكن الاشتراك والتقديم على المنح التدريبية المجانية من خلال الاستمارة المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وسوف يتم التواصل من خلال جروب واتساب لتحديد المقابلة الشخصية.

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