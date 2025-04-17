أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن فرص للتدريب صيفي بشركات الكهرباء، للشباب الراغبين في العمل بمجالات الكهرباء المتنوعة، حيث تتاح فرصة التدريب لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، لتنمية مهاراتهم وخبراتهم العلمية.

يستمر التدريب الصيفي بالشركات التابعة للقابضة للكهرباء 90 ساعة خلال شهور «يوليو، أغسطس، سبتمبر 2025».



ويمكن التقديم على التدريب الصيفي بشركة الكهرباء بداية من: 27 أبريل وحتى 29 مايو 2025، أو لحين اكتمال العدد المطلوب.

الرسوم: تبدأ من 300 جنيه حسب نوع الكلية أو البرنامج الدراسي.

ويقام التدريب في أقرب موقع لسكن المتدرب حسب الإمكانيات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على التدريب الصيفي بشركة الكهرباء



- خطاب من

- صورة البطاقة.

- إيصال سداد رسوم التدريب.

- ملء استمارة البيانات. - خطاب من الكلية المقيد بها الطالب ، يحتوى على الاسم والسنة الدراسة والتخصص.- صورة البطاقة.- إيصال سداد رسوم التدريب.- ملء استمارة البيانات.