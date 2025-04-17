تدريب لطلاب الجامعات والمعاهد بالشركة القابضة للكهرباء.. الأوراق المطلوبة

تدريب لطلاب الجامعات والمعاهد بالشركة القابضة للكهرباء.. الأوراق المطلوبة

تدريب لطلاب الجامعات والمعاهد بالشركة القابضة للكهرباء.. الأوراق المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن فرص للتدريب صيفي بشركات الكهرباء، للشباب الراغبين في العمل بمجالات الكهرباء المتنوعة، حيث تتاح فرصة التدريب لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، لتنمية مهاراتهم وخبراتهم العلمية.

أهمية ومميزات التدريب الصيفي بالشركة القابضة للكهرباء

توفر الشركة القابضة لكهرباء مصر برنامج تدريبي صيفي مميز في مختلف الشركات التابعة لها، ويهدف التدريب إلى:
- تطبق ما درسه الطلاب بشكل عملي.
- التعرف على أحدث التقنيات في قطاع الكهرباء والطاقة.
- تجربة عمل حقيقية وسط خبراء ومهندسين.
- تعزز فرصك في سوق العمل بعد التخرج.

مدة التدريب بشركة الكهرباء وموعد التقديم عليه

يستمر التدريب الصيفي بالشركات التابعة للقابضة للكهرباء 90 ساعة خلال شهور «يوليو، أغسطس، سبتمبر 2025».


ويمكن التقديم على التدريب الصيفي بشركة الكهرباء بداية من: 27 أبريل وحتى 29 مايو 2025، أو لحين اكتمال العدد المطلوب.
الرسوم: تبدأ من 300 جنيه حسب نوع الكلية أو البرنامج الدراسي.
ويقام التدريب في أقرب موقع لسكن المتدرب حسب الإمكانيات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على التدريب الصيفي بشركة الكهرباء


- خطاب من الكلية المقيد بها الطالب، يحتوى على الاسم والسنة الدراسة والتخصص.
- صورة البطاقة.
- إيصال سداد رسوم التدريب.
- ملء استمارة البيانات.
- وتقوم الشركة بإبلاغ المتدرب بمكان وميعاد التدريب بعد مراجعة الأوراق والموافقات.

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