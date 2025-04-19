طريقة الاستعلام عن مسابقة عن 20 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الخطوات الخاصة بالاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

تعليمات دخول امتحان مسابقة 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

ووفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن هناك بعض التعليمات التي يجب على المتقدمين لخوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية مراعاتها حتى يتمكنوا من دخول الامتحان، ومنها لحضور في الموعد والمكان المحدد مع اصطحاب المستندات المطلوبة، التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

طريقة الاستعلام عن مسابقة 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

وعن طريقة الاستعلام عن مسابقة 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، فأوضح الجهاز أن هناك عدة خطوات يجب مراعاتها للاستعلام، وهي كالتالي:

- الدخول للموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

- اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- اكتب رقم التقديم.

- اضغط استعلام.

- تظهر النتيجة.

يذكر أن بوابة الوظائف الحكومية أعلنت في 27 يناير الماضي عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.