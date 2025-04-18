سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كشفت البنوك المصرية تفاصيل سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، نحو 51.06 جنيه للشراء، مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري


توضح «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث له عبر مواقع البنوك الإلكترونية الرسمية، وجاءت الأسعار كالتالي:


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري نحو 51.06 جنيه للشراء، مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري


تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة


بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان


سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مستوى 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر


سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

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