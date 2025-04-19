افتتاح فعاليات الدورة الـ51 من مؤتمر العمل العربي بالقاهرة اليوم

يفتتح وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم السبت، فعاليات الدورة الـ51، المنعقدة في القاهرة بحضور 18 وزير عمل عربي، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية ،وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

ويلقي الوزير جبران كلمة ترحيبية نيابة عن الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربي، كلمات يلقيها الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجمهورية اليمن ، رئيس المؤتمر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومحمد الجيطان نائب رئيس غرفة صناعة الأردن المملكة الاردنية الهاشمية نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية...ويناقش المؤتمر على مدار أيام انعقاده مجموعة من البنود التنظيمية

تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب

وبحسب وثائق منظمة العمل العربية يمثل المؤتمر هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المنظمة،إذ يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية.. ويشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.

كما تناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، من بينها :مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى فايز المطيري، والذى يأتى هذا العام بعنوان «التنويع الاقتصادى كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة فى الدول العربية».