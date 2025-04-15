أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 15-4-2025

كشفت بورصة الدواجن عن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في مصر خلال بداية التعاملات اليومية، إلى جانب مختلف الأنواع في عدد كبير من المزارع العاملة في السوق المصري، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 36 إلى 40 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وسجلت أسعار الكتاكيت الثلاثاء 15-4-2025 في مصر في المزارع المصرية تحديثًا جديدًا، للعديد من الأنواع اليوم في بورصة الدواجن، للعديد من الأنواع، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة على بورصة الدواجن، على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

-سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 36 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سجل نحو 18 جنيهًا.

- سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سجل 16 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن سجل 8 جنيهات

أسعار الكتاكيت الشركات

- يتراوح سعر الكتكوت الشركات الساسو اليوم الثلاثاء بين 14 إلى 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الشركات روزي بيور اليوم الثلاثاء بين 14 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الشركات الهجين اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 9 إلى 11 جنيها.