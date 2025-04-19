أسعار العملات اليوم السبت 19-5-2025 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث في أسعار العملات اليوم السبت 19-5-2025 مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 57.88 جنيه للشراء و58.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

وأوضحت البنوك التفاصيل الكاملة لتحديث أسعار العملات اليوم السبت 19-5-2025 في مصر بمختلف البنوك، خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقا لأخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 51.06 جنيه للشراء، مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 51.06 جنيه للشراء، مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجَّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 57.88 جنيه للشراء و58.36 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي سجَّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 57.88 جنيه للشراء و58.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجَّل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 67.41 جنيه للشراء، و67.90 جنيه للبيع.

سجَّل الجنيه الإسترليني في بنك مصر 67.41 جنيه للشراء، و67.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجَّل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 13.56 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.