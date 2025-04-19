محمد عبد القوي يكشف تفاصيل فيلم «الغربي» بطولة إنريكي أرسي

محمد عبد القوي يكشف تفاصيل فيلم «الغربي» بطولة إنريكي أرسي

محمد عبد القوي يكشف تفاصيل فيلم «الغربي» بطولة إنريكي أرسي

كتبت: بسمة شطا

كشف السيناريست محمد عبد القوي، عن بدء التحضيرات الخاصة بأحدث أعماله السينمائية فيلم «الغربي»، وذلك بعد نجاح آخر أعماله السينمائية فيلم المستريحة، بطولة النجمة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، مشيرا إلى أن العمل لن يحتوى على أي نجوم من الوطن العربي، ولكن كل نجومه سيكونون من إسبانيا وكندا، ويقوم ببطولة الفيلم إنريكي أرسي وستكون لغة العمل هي الانجليزية فقط.

محمد عبد القوي يكشف تفاصيل فيلم «الغربي» بطولة إنريكي أرسي

وأوضح محمد عبد القوي، في بيان صحفي، أنه انتهى من كتابة الفيلم بشكل كامل، مع صديقه السيناريست أحمد أنور، وفي انتظار بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يتم تصوير الفيلم بشكل كامل في المغرب، ويتولى مهمة إخراج الفيلم المخرج معتز حسام.

المؤلف محمد عبد القوى

يشار إلي أن آخر أعمال السيناريست محمد عبد القوي السينمائية، فيلم المستريحة ويقوم ببطولته كلا من ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.


تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار كوميدي، حول شخصية شاهيناز-ليلى علوي- التي تعثر على أولادها بعد عودتها إلى مصر، بعدما قضت خارج البلاد قرابة 20 عامًا، وتجمع شاهيناز أبنائها لتكون عصابة تساعدها في استرجاع ماسة سوداء باهظة الثمن سُرقت منها، وبالفعل تنجح شاهيناز في سرقتها لكنها تتعرض لموقف يقلب الأحداث في النهاية.

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