دليل الأفلام العربي في السينما وأماكن عرضها.. كوميديا وخيال علمي

تعرض دور العرض المصرية عددا من الأفلام العربي في السينمات، لتزداد المنافسة على الإيرادات، ويغلب الطابع الكوميدي على ما يُعرض في السينما، إلى جانب مشاركة فيلم استنساخ الذي يعتمد على الخيال العلمي.

ونستعرض في التقرير التالي أماكن عرض فيلم استنساخ ونجوم الساحل والصفا ثانوية بنات وسيكو سيكو في السينمات كما يلي:

استنساخ

تدور أحداث فيلم استنساخ حول يونس العربي الذي يتورط في المتاعب بعد سيطرة الذكاء الاصطناعي على الأحداث، إذ إنّ التقدم التكنولوجي يجعل الأمور تسوء بشكل كبير.

أبطال الفيلم سامح حسين، وهبة مجدي، وهاجر الشرنوبي، ومحمد عز، وأحمد صيام، وأحمد السلكاوي، والمخرج عبدالرحمن محمد.

يعرض الفيلم في سينمات صن سيتي، جلاكسي المنيل، جلاكسي المعادي، داندي مول، الرحاب، رويال بلازا، مترو القاهرة، سيتي ستارز، سان ستيفانو مول، جولف سيتي، جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما أمير، داون تاون، بورتو كايرو.

نجوم الساحل

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، ويحاول الشاب السفر للساحل الشمالي رفقة صديقه لمقابلتها، وتحدث العديد من الأمور والمفارقات المختلفة.

أبطال الفيلم أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، مالك عماد، أحمد عبدالحميد، علي السبع، والمخرج رؤوف السيد.

يعرض الفيلم في سينمات أركان، صن سيتي، جلاكسي المعادي، كايرو مول، مترو الإسكندرية، ديب مول، كوزموس، داون تاون، جلاكسي سينبلكس مول العرب، ليدو، بوينت 90، مترو القاهرة، سيتي ستارز، سان ستيفانو مول، زهران، جولف سيتي، كايرو فستيفال، بندر المعادي، جرين بلازا، بورتو السخنة، أوديون، سينما أمير، بورتو كايرو، مول مصر، سيتي سنتر.

الصفا ثانوية بنات

تدور أحداث الفيلم حول هشام أبو طويلة الذي يكره النساء والجنس الناعم ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، ويدرب فريق كرة سلة نسائي للفوز بجائزة تنقذ المدرسة من الإفلاس.

أبطال الفيلم علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، لينا صوفيا بن حمّان، بيومي فؤاد، سارة الشامي، والمخرج عمرو صلاح.

يعرض الفيلم في سينمات بوينت 90، صن سيتي، بندر المعادي، كايرو مول، أوديون، ديب مول، كوزموس، داون تاون، ليدو، مترو القاهرة، سيتي سنتر ألماظة، زهران، جولف سيتي، كايرو فستيفال، سينما أمير، بورتو كايرو، الأمير، مول مصر، سيتي سنتر، داندي مول.

سيكو سيكو

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول شابين يحصلان على ميراث عمهما الذي يشمل سلع غير مشروعة ويحاولا التصرف بها وبيعها من خلال لعبة إلكترونية بمساعدة عدد من الأشخاص وتنقلب حياتهما رأسا على عقب وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال الفيلم عصام عمر، طه دسوقي، سليمان عيد، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، والمخرج عمر المهندس.

يعرض الفيلم في سينمات جلاكسي المنيل، بوينت 90، صن سيتي، أركان، جلاكسي المعادي، زاوية، كايرو مول، زهران، مترو الإسكندرية، داندي مول، أوديون، كوزموس، داون تاون، سان ستيفانو مول، جولف سيتي، جلاكسي سينبلكس مول العرب، بورتو كايرو، الأمير، فوكس مول مصر، فوكس سيتي سنتر، فيوتشر مول.