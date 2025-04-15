انخفاض يرادات الأفلام في شباك التذاكر بنسبة 13%.. «علي ربيع» يتراجع إلى المركز الثالث

سجّلت إيرادات الأفلام المصرية تراجعًا بنسبة 13٪ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في شباك التذاكر، وذلك وفقًا لما كشفه تقرير الإيرادات اليومية ليوم أمس الاثنين، والصادر عن الموزّع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2 مليون و954 ألف جنيه.

كان فيلم سيكو سيكو هو صاحب نصيب الأسد من إجمالي إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات، حيث حقق منفردا 2 مليون و461 ألف جنيه، مقابل بيع 21 ألف تذكرة سينما، يليه في المركز الثاني فيلم نجوم الساحل محقا 186 ألف جنيه مقابل بيع 1.703 تذكرة، بينما تراجع إلى المركز الثالث فيلم الصفا ثانوية بنات، بطولة علي ربيع، فلم يبيع الفيلم سوى 1456 تذكرة مقابل 157 ألف جنيه، وهو ما يمثل تراجع بنسية حوالي 18%.

فار بـ 7 أرواح يتذيل قائمة الإيرادات.. ويبيع 219 تذكرة فقط

نجح فيلم استنساخ من تحقيق المليون الأولى في إيراداته، ليأتي في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية، وذلك بعد ما حقق 126 ألف جنيه في دور العرض السينمائي في آخر 24 ساعة مقابل بيع 1.183 تذكرة، وهو ما يمثل تراجع طفيف عن إيرادات أمس الأول لم يتجاوز الـ 6%، أما المركز الأخير من نصيب فيلم فار بـ 7 أرواح، والذي لم يبيع سوى 219 تذكرة مقابل 21.5 ألف جنيه.