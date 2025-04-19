خطوات الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمك ولا تملكها

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة أرقامي لتمكين المواطنين من التعرف على تفاصيل خطوط التليفون المحمول المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول الأربعة، والتي لا تخضع لملكيتهم، تجنبا للوقوع في مشاكل متعلقة بأمن المعلومات.

متى تستخدم خدمة أرقامي؟

ويمكن استخدام خدمة أرقامي في حالة ظهور خطوط غير معلومة لك واتباع الإجراءات التالية:

1- التوجه إلى فروع الشركة المشغلة لتلك الخطوط.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي المسجلة بها خطوط الهاتف المحمول.

3- اتخاذ القرار المناسب وفقا لاحتياجاتك وحماية حقوقك.

خطوات الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمك

يمكن الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمك، باتباع الخطوات التالية:

1- قم بتنزيل تطبيق My NTRA، من آب ستور أو جوجل باي.

2- سجل حسابا جديدا بكتابة بياناتك بشكل صحيح.

3- بعد تسجيل الدخول انتقل إلى خدمات الأفراد ثم اختر خدمة أرقامي.

4- استخدم رقمك القومي المسجل في عقد الهاتف المحمول لمعرفة جميع الأرقام المسجلة باسمك.

إنذار بإيقاف الهواتف غير المسجلة

حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول سرعة سدادها خلال المهلة المحددة، مشيرا إلى أن الجهاز بدأ من تاريخ 7 أبريل 2025، بإيقاف تلك الأجهزة المخالفة غير المسدَدة للرسوم عن العمل، على كافة شبكات المحمول العاملة في مصر.