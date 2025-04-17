محافظ الجيزة يعلن بدء تسكين الباعة بسوق العياط الحضارية بمنطقة المزلقان

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، البدء في إجراءات تسكين الباعة الجائلين بسوق العياط الحضارية، التي جرى تنفيذها لتكون بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية المقامة بمنطقة المزلقان، التي كانت تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتخفيف معاناة المواطنين التي استمرت على مدار سنوات.

مدعّم بشبكات المرافق مياه وصرف وكهرباء وكذا جميع وسائل الأمان

وأوضح محافظ الجيزة أن السوق الجديدة مقامة على مساحة 3700 متر مربع، وتضم 419 وحدة بيع وفرشات وذلك لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والملابس والفواكه والخضر واللحوم والأسماك، وذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد أن السوق مدعّمة بشبكات المرافق مياه وصرف وكهرباء وكذا جميع وسائل الأمان والسلامة، من خلال تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بتركيب أحدث أنظمة الإنذار الآلي لمكافحة الحرائق ومنظومة كاميرات مراقبة لضمان متابعة السوق على مدار اليوم.

عدم السماح بوجود أي باعة جائلين أو إشغالات بمنطقة المزلقان



وكلف رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة الانتهاء من إجراءات نقل وتسكين الباعة مع المتابعة الدورية؛ للتأكد من قيام الموظفين القائمين على إدارة السوق بالأعمال المكلفين بها على الوجه الأكمل من أعمال النظافة والصيانة الدورية للحفاظ عليه وضمان عوامل الاستدامة، مشددًا على رئيس مركز ومدينة العياط بعدم السماح بوجود أي باعة جائلين أو إشغالات بمنطقة المزلقان وأمام السوق للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.