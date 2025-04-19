الملانة والخس والبصل.. مأكولات شعبية مرتبطة بشم النسيم ولها أصول فرعونية

منذ آلاف السنين كان للمصريين القدماء تقاليد خاصة بعيد الربيع أو شم النسيم، تتجهز الأسر لاستقبال الفصل المُزهر وعودة أوراق الشجر وحياة الزهور مرة أخرى، وارتبطت بهذه المناسبة طقوس خاصة تناولوا خلالها أطعمة لها رمزية ودلالات متعددة، أبرزها الملانة (الحمص الأخضر)، والخس، والبصل، فضلًا عن الرنجة والفسيخ وارتبط العيد بنزهة المصري القديم في الحدائق والحقول لتناول هذه الأطعمة.

مأكولات مرتبطة بشم النسيم ولها أصول فرعونية

الباحث الأثري عماد مهدي قال في تصريحات لـ«الوطن» إن المصري القديم ارتبط ارتباطا وثيقا منذ القدم بالتقويم الزراعي المصري، وفقًا لما ظهر في اللغة المصرية القديمة، ومعناه الحصاد، وأضيف إليه كلمة النسيم في إشارة إلى اعتدال الجو، وقدوم الربيع، أو تغيير المناخ»، ومنذ آلاف السنوات عكست جدران المعابد مظاهر الاحتفال بشم النسيم، إذ وثق القدماء المأكولات التي ارتبطت باحتفالهم بعيد الربيع مثل السمك والنباتات والبصل والقمح، كما اعتادوا على أن يحملوا طعامهم وشرابهم، على سطح النيل، ويغنون ويرقصون ويصفقون ويقضون هذا اليوم في لهو ومرح، وكان من أحب الأطعمة التي تمتلئ بها موائد المصريين أيضًا، الخس والحمص».

الملانة أو الحمص الأخضر، واحدة من الأطعمة التي ربطها المصريين القدماء بشم النسيم، وأطلق عليه الفراعنة اسم «حور –بيك» أي رأس الصقر، وذلك لأن شكل الثمرة التي تشبه رأس حور الصقر المقدس وقتها، وكانوا يعتبرون نضج هذه الثمرة وامتلاءها إعلانًا عن ميلاد الربيع، وهو ما أخذ منه اسم الملانة أو الملآنة.

البصل والفسيخ والخس على نقوش المعابد

وفي السياق ذاته قال الباحث الأثري الدكتور محمد سنوسي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن المصريين أكثر شعوب الأرض تمسكا بأعيادهم وهويتهم، مثل عيد شم النسيم، الذي يحتفل به المصريون ويتناولون الطعام نفسه منذ نحو 4700 عام، وتظهر النقوش المصرية القديمة صورا للموائد والأطعمة المتنوعة، التي غالبا ما تشبه المائدة الحالية، وفي عيد شم النسيم، كان المصري القديم يحرص على تضمين العديد من الأطعمة في قائمة طعامه، ولم يكن اختيارها محض صدفة، بل كان لها مدلول ديني وفكري مرتبط بعقيدته أثناء الاحتفال بتلك المناسبة، ومن بين تلك الأطعمة الأساسية كان هناك البيض والسمك المملح (الفسيخ) والبصل والخس والحمص الأخضر (الملانة).

كان للبصل أهمية خاصة في عيد شم النسيم، بجانب الفسيخ والأسماك المملحة؛ إذ يعتقدون أنه يحمي من الأمراض والأرواح الشريرة، كما يعتبر البصل رمزا للتجديد والنمو؛ إذ ينمو تحت الأرض ويظهر في شكله النباتي الجديد في الربيع.