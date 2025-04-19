محافظ بورسعيد يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

محافظ بورسعيد يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

محافظ بورسعيد يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

كتبت: هبة صبيح

وجَّه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، لضمان توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل

ووجه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، استعدادًا لاستقبال المواطنينفي شم النسيم، كما شدد على تشكيل حملات ميدانية مكثفة لمتابعة نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

حملات تموينية على الأسواق

كما وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق مع مديرية التموين لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ المنتشرة في أنحاء المحافظة، واعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات.

كما أكد محافظ بورسعيد علي التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد في الميادين والمواقف العامة، لضمان السيولة المرورية، إلى جانب التنسيق مع إدارة الحماية المدنية لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي طارئ.

وفي سياق متصل، وجَّه اللواء محب حبشي تعليماته لهيئة الرعاية الصحية ومديرية الصحة بزيادة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، خلال أيام الإجازة، وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الإجازة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

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