«صحة المنيا» تعلن رفع درجة الاستعداد القصوي بالقطاع خلال عيد القيامة و شم النسيم

«صحة المنيا» تعلن رفع درجة الاستعداد القصوي بالقطاع خلال عيد القيامة و شم النسيم

«صحة المنيا» تعلن رفع درجة الاستعداد القصوي بالقطاع خلال عيد القيامة و شم النسيم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، رفع الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي على مستوى مراكز المحافظة وذلك من خلال خطة تأمين طبي شاملة خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم لتغطي جميع الحدائق العامة، النوادي وأماكن التجمعات في المحافظة.

تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات

ومن جانبه أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيلة وزارة الصحة بالمنيا، أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.

حملات رقابية مكثفة على منافذ المنتجات الغذائية

وأكدت وكيلة وزارة الصحة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة الدم من الفصائل المختلفة وجاهزية سيارات الإسعاف حيث تم التنبيه على كافة الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والسلع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.

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