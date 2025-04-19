«صحة الشرقية»: فحص 1554 سيدة بوحدة سرطان الثدي «الماموجرام» خلال 10 أيام

كتبت: نظيمة البحراوي

واصلت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية المشاركة بالعمل في الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ماموجرام، والتي تم دعمها من وزارة الصحة والسكان، والمتمركزة أمام مركز المغفرة الطبي بمركز ومدينة مشتول السوق، إذ شهدت الوحدة المتنقلة إقبالًا متزايدًا من السيدات والمواطنين، وتم خلال العشرة أيام الماضيين تقديم الخدمة لعدد 1554 مستفيدا.

أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي

أشاد الدكتور هاني مصطفى، جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالإقبال الكبير على الماموجرام، والذي يعكس وعي السيدات بأهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، وحرصهن على الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية.

مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأضاف وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية المصاحبة للوحدة بتواصل تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الكشف عن الأورام السرطانية التانية زي سرطان «الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم»، ضمن الجهود المتواصلة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن الوحدة المتنقلة ستستمر في تقديم خدماتها حتى يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، وتعمل يوميًا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.