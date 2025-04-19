احتفل بشم النسيم ببدائل صحية وآمنة للفسيخ.. استمتع دون ضرر

شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية ويعود تاريخه إلى أكثر من 4700 سنة، وكان الفراعنة يحتفلون به مع بداية فصل الربيع، كتعبير عن التجدد والحياة، ويرتبط شم النسيم بطقوس خاصة، أبرزها تناول أطعمة معينة مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون والبصل الأخضر، لكن رغم أن هذه الأكلات أصبحت رمزًا للعيد، فالفسيخ تحديدًا يمثل خطرًا صحيًا خاصة إذا تم تحضيره أو تخزينه بطرق غير آمنة، وفقًا لتقارير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتوجد بدائل صحية للفسيخ في شم النسيم، وفقًا لحديث الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن».

بدائل صحية وآمنة للفسيخ

1- الرنجة المدخنة تعد الاختيار الأشهر والأكثر أمانًا مقارنة بالفسيخ، وينصح بشرائها من أماكن موثوقة، مع التأكد من تاريخ الصلاحية، وعدم وجود رائحة غريبة أو لون داكن غير طبيعي، ويمكنك نقعها في عصير ليمون وزيت الزيتون لإزالة نسبة من الملح.

2- التونة أو السلمون المعلب: لأنها غنية بالبروتين وأوميجا 3، ويمكن تحضيرها بطرق مشابهة للفسيخ مثل تحضيرها مع زيت وليمون وبصل أخضر وكمون كما أنها سهلة التحضير، وآمن تمامًا.

3- السردين المشوي أو المعلب خيار مناسب لعشاق الطعم القوي، واختار السردين المشوي في الفرن مع زيت الزيتون والليمون، أو السردين المعلب منخفض الصوديوم.

4- البيض الملون وطبق خضروات طازج، من طقوس شم النسيم الأساسية ويمكن تحويله إلى وجبة متكاملة بإضافة خضروات مثل الجرجير والبصل الأخضر والخيار.

5- سمك طازج مشوي أو في الفرن بديل غني بالقيمة الغذائية ويمنحك متعة أكل السمك في شم النسيم لكن من غير أي قلق صحي.