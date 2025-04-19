محافظ الشرقية يُشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

كتبت : نظيمة البحراوي

شارك المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته رئاسة الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، في مقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والذي ترأسه القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير.

محافظ الشرقية يُشارك في الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وحرص محافظ الشرقية على تقديم التهنئة للدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والإخوة الأقباط وقيادات الطائفة الإنجيلية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، معربا عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والإزدهار، وأن يديم على شعبها العظيم نعمة الأمن والأمان، في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ، أن مصر ستظل دولة التسامح والوحدة، وأن التلاحم الوطني الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل دائما صمام الأمان والركيزة الأساسية للاستقرار والرخاء، مشددا على أن الوحدة الوطنية كانت ولا تزال أساس قوة وتماسك المجتمع المصري على مر العصور.

وتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية قدمها الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والقراءة الكتابية قدمها الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلية، وكذلك الكلمة الروحية، التي قدمها الدكتور إيهاب طناس، رئيس كنائس الإخوة، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، بالإضافة لتقديم الفقرة الفنية للمايسترو ناير ناجي، والسوبرانو دينا إسكندر، بمرافقة شريف الضبع.

رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر الرئيس السيسي

واختتم الاحتفال بكلمة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قدم فيها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل ما يبذله من جهود ومساع في سبيل نهضة بلادنا العزيزة مصر، والعمل بقوة لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم، والنهوض باقتصاد البلاد والعبور به، وسط تحديات جسام تحيط بكل دول المنطقة، وتؤثر على الجميع، مؤكدا ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف قيادة بلادنا الحكيمة، بكل جهد لعبور هذه التحديات وبناء بلادنا الغالية.