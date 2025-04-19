نيابة عن مدبولي.. محافظ القاهرة يشهد احتفال «الإنجيلية» بعيد القيامة في مصر الجديدة

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة فى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.



وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، داعيا أن يعيد الله المناسبات السعيدة على مصرنا الحبيبة مسلميها ومسيحيها.



وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد القيامة.