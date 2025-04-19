أستاذ علاقات دولية: زيارة نتنياهو لشمال غزة إرضاء لليمين المتطرف

أستاذ علاقات دولية: زيارة نتنياهو لشمال غزة إرضاء لليمين المتطرف

أستاذ علاقات دولية: زيارة نتنياهو لشمال غزة إرضاء لليمين المتطرف

قال الدكتور حارث الحلالمة، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى شمال قطاع غزة تمثل نوعًا من الضغط السياسي والعسكري، وتهدف بالأساس إلى إرضاء اليمين الإسرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة، في ظل حرصه على كسب دعم الائتلاف اليميني الذي يساند العمليات العسكرية المستمرة ضد القطاع ويرى فيها تحقيقًا لبعض مصالحه.

لا توجد نوايا حقيقية لوقف إطلاق النار

وأضاف الحلالمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الزيارة تؤكد بوضوح أنه لا توجد نوايا حقيقية لوقف إطلاق النار، بل تكشف عن رغبة إسرائيل في مواصلة الحرب والمماطلة السياسية، حيث تسعى لتقديم صورة زائفة عن استعدادها للتفاوض بينما تستمر في العمليات العسكرية وتخطط لتوسيعها.

الاحتلال يخطط للبقاء طويلًا في شمال القطاع

وأوضح أن إرسال إسرائيل لوفود محدودة الصلاحية للتفاوض ما هو إلا شكل من أشكال شراء الوقت، بينما تؤكد التحركات العسكرية وتصريحات قادة الاحتلال أنهم لا يسعون إلى استعادة الأسرى بقدر ما يهدفون لإطالة أمد العدوان، متابعًا أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يدرك هذه الحقيقة، وأن زيارة نتنياهو الأخيرة تؤكد أن الاحتلال يخطط للبقاء طويلًا في شمال القطاع.

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