أحكام مشددة في تونس بقضية التآمر على أمن الدولة

قالت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إن القضاء التونسي أصدر أحكامًا مشددة بالحبس لمدة تتراوح بين 13 و66 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»، التي طالت عددًا من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال.

وأضافت أن التهم الموجهة للمتهمين شملت التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والانضمام إلى خلية إرهابية، فضلًا عن تحريض السكان على محاربة بعضهم البعض ونشر الفوضى داخل البلاد.

شخصيات بارزة في قضية التآمر على أمن الدولة

وأشارت إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين رفضت هذه الأحكام ووصفت القضية بأنها «فارغة من الأدلة»، وتضم قائمة المتهمين شخصيات بارزة، من بينهم قياديون حاليون وسابقون في حركة النهضة؛ أبرزهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، إلى جانب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.

وأكدت أن القضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، ولك في ظل استمرار الانقسام حول الملف.