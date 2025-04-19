أماكن للخروج في شم النسيم 2025 بالإسماعيلية.. أبرزها حدائق نمرة 6

كتب: عمرو الورواري

استعدت محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية لعيد القيامة المجيد وإجازة شم النسيم المقرر لها الاثنين المقبل، إذ يحتفل به المصريون في كل عام، وبدأت المحافظة في تجهيز أماكن للخروج في شم النسيم، التي يقبل عليها أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة باعتبار الإسماعيلية من أكثر المحافظات المشهورة بسياحة اليوم الواحد.

أماكن للخروج في شم النسيم

وبحسب البيانات الرسمية لمحافظة الإسماعيلية فان أكثر أماكن الخروج في شم النسيم جاءت كالتالي:

حدائق نمرة 6

تعد حدائق نمرة 6 في محافظة الإسماعيلية من أكثر المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا خاصة في إجازة شم النسيم، التي يفترش فيها المواطنون الأرض ويتناولون الأسماك المملحة أو يقيمون حفلات الشواء للحوم.

2- طريق البلاجات والأندية

ووجّه محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال، باستعداد جميع الأندية المطلة على بحيرة التمساح في طريق البلاجات لاستقبال المواطنين ممن يترددون عليها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية.

3- الميادين الرئيسية

وتعد الميادين الرئيسية وخاصة القريبة من الكنائس كميدان شامبليون في قلب مدينة الإسماعيلية من أكثر المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في فترة الأعياد لقربه من الكنيسة الفرنساوي إحدى أكبر الكنائس في المدينة.

4- كورنيش الإسماعيلية الجديد

ويمتد كورنيش الإسماعيلية الجديد بطول بحيرة الصيادين في قلب المدينة وحتى طريق البلاجات، ويشهد في الأعياد وعيد شم النسيم بشكل خاص إقبالا كبيرا من المواطنين.

ويمكن للمواطنين الاستمتاع بالرحلات المائية في بحيرة التمساح ومنطقة بحيرة الصيادين التي تمتلىء بالمراكب السياحية في الأعياد وتشهد إقبالا كبيرا من الأطفال والأسر، إلى جانب انتشار عدد كبير من المطاعم بها.

رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية

ووجّه محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، مكلفا الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة، بضرورة توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات.

وقالت محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي، إن أعمال النظافة التي تجري حاليا تتضمن محيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، فيما وجّه إدارة المرور بتكثيف التواجد في الميادين والمواقف العامة لضمان السيولة المرورية.