«بـ100 جنيه رايح جاي».. تخصيص قطار بين القاهرة والإسكندرية خلال شم النسيم



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انطلاق قطار مخصوص، يعرف بقطار النزهة، وذلك صباح الاثنين 21 أبريل، على أن يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 6:40 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:50، ويعود من محطة الإسكندرية الساعة 18:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:50، بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

رحلة الذهاب والعودة

وأكد رئيس الهيئة أن القطار يتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة، وسعر تذكرة السفر 70 جنيها لرحلة الذهاب، و100 جنيه لرحلتي الذهاب والعودة، وأنه غير مسموح بالسفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأي قطار آخر فى رحلتي الذهاب والعودة، لافتا أن التذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقدا، ومن يوجد بالقطار دون التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيتم تحصيل أجرة السفر كاملة منه علاوة على الغرامة المقررة.

موعد قيام القطار

وأكد رئيس الهيئة بالتنبيه على نظار ومعاونى المحطات وخدمة العملاء بإعلان موعد قيام القطار فى رحلتي الذهاب والعودة من خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.

وأوضحت الهيئة أن هذا القطار ينطلق سنويا لمشاركة جمهور الركاب فى الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها فى إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة، وتتقدم الهيئة بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة أعياد الربيع .