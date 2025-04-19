تنميل القدم أثناء المشي.. اعرف الأسباب ونصائح للوقاية والعلاج

تنميل القدم أثناء المشي ليس مجرد شعور عابر بالوخز أو الخدر، بل قد يكون إشارة إلى حالات صحية تتطلب اهتمامًا طبيًا، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأسباب المحتملة تنميل القدم أثناء المشي، ونصائح للوقاية والعلاج، وفقًا لموقع «healthline» الطبي.

تنميل القدم أثناء المشي

تنميل القدم هو إحساس غير طبيعي يشبه الوخز أو الخدر، وقد يصاحبه ضعف أو فقدان للإحساس في القدم، ويحدث هذا الشعور نتيجة لتأثر الأعصاب أو الدورة الدموية في القدم، وقد يكون مؤقتًا أو مزمنًا، وترجع الأسباب لتنميل القدم أثناء المشي كالتالي:

1- الاعتلال العصبي المحيطي وهو من الأسباب الشائعة لتنميل القدم، حيث تتضرر الأعصاب المحيطية نتيجة لحالات مثل مرض السكري لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب، أو نقص فيتامين B12 وهذا الفيتامين ضروري لصحة الأعصاب​ وبعض الأدوية مثل أدوية العلاج الكيميائي.​

2- الضغط على الأعصاب يمكن أن يؤدي الضغط على الأعصاب في أسفل الظهر أو الساق إلى تنميل القدم، ومن الأسباب الشائعة الانزلاق الغضروفي حيث يضغط القرص المنزلق على الأعصاب، وتضيق القناة الشوكية يسبب ضغطًا على الحبل الشوكي والأعصاب.​

ومتلازمة النفق الرسغي في القدم وضغط على العصب الظنبوبي الخلفي في الكاحل.​

3- ضعف الدورة الدموية لأن عندما لا يصل الدم بشكل كافٍ إلى القدمين، يمكن أن يحدث تنميل.





نصائح للوقاية والعلاج

1- مراقبة مستويات السكر في الدم خاصة لمرضى السكري.​

2- تناول نظام غذائي متوازن لأنه غني بالفيتامينات والمعادن.​

3- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين الدورة الدموية.​

4- تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة لتقليل الضغط على الأعصاب.​

5- ارتداء أحذية مريحة: لتجنب الضغط على القدمين.