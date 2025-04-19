إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية

عمرو الورواري

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بالاسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لأشكال التعديات كافة وإزالتها.

وقال بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية، إن الحملة تأتي ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، المستمرة حتى 25 أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

إزالة 15 حالة تعد في الحملة

وشهد اليوم السبت، تنفيذ 15 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 1295 متر مربع، بنطاق مركز ومدينة التل الكبير.

وأوضح بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية، أن الإزالات تضمنت إزالة لحالة تعدٍّ على أراضٍ جرى رفضها بالتقنين، على مساحة 584 متر مربع، إضافة لتنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ على أراضي بولاية الزراعة، على مساحة 150 مترا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍّ على أراضي بولاية الأوقاف، على مساحة 294 مترا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء، إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد 11 حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الري، على مساحة 303 أمتار.

محافظ الإسماعيلية يوجه بالتعامل الفوري مع حالات التعدي

وأكد محافظ الإسماعيلية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المُستردة، مشددا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.