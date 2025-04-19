الإسماعيلية تستعد لأعياد القيامة وشم النسيم بتزيين الشوارع بالزهور

كتب: عمرو الورواري

قال محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال، إن المحافظة استعدت لاستقبال الزائرين خلال عيد القيامة وشم النسيم، وأنهت جميع التجهيزات في الحدائق والمتنزهات وجميع الأندية والشواطئ التابعة للمحافظة بالتزامن مع استمرار الحملات لنظافة الشوارع.

وأضاف المحافظ في بيان، أن إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، تواصل أعمال صيانة المسطحات الخضراء، مشيرا إلى أنه وجّه بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ استعدادًا للاحتفال بأعياد الربيع وكثرة الوافدين إلى المحافظة.

زهور تستقبل الزائرين في شوارع الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية، جرى صيانة وقص وتهذيب المسطحات الخضراء بالطريق الدائري على مساحة 100 فدان، ورفع المخلفات وتراكمات القمامة.

وقال البيان، إنه جرى زراعة شتلات الزهور ونباتات الزينة بمدخل مدينة الإسماعيلية، وتنسيق وزراعة الزهور بالميادين وأمام الكنائس؛ احتفالًا بعيد القيامة المجيد، وذلك من المشاتل الخاصة بجهاز التطوير والتجميل.

وقالت تغريد أبوالسعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات، ومدير جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، إن العمل لا يزال مستمرًا استعدادًا للاحتفال بعيد شم النسيم، وحفاظًا على المسطحات الخضراء وزيادة الزائرين للمحافظة.