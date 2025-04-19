نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: ضغوط من عائلات المحتجزين الإسرائيليين لوقف الحرب

قال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن هناك ضغوطا كبيرة يمارسها أهالي المحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب ضغوط من ضباط وجنود في جيش الاحتياط بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس، مقابل وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كامل من قطاع غزة.

نتنياهو يضع شروطا غير مقبولة

وأضاف الأسطل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حركة حماس تطرح مطالب عادلة تتعلق بوقف العدوان، بينما يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطا غير مقبولة وغير قابلة للتفاوض، معتبرًا أنها بمثابة «ورقة استسلام» لا يمكن قبولها من جانب المقاومة الفلسطينية.

الهدف الحقيقي من استمرار الحرب

وأضاف الأسطل، أن نتنياهو يستخدم الحرب وسيلة للبقاء في السلطة، وللهروب من قضايا الفساد التي يحاكم عليها داخل إسرائيل، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من استمرار الحرب ليس حماية الأمن الإسرائيلي أو استعادة الأسرى، بل خدمة مصالحه الشخصية والحزبية، وهو ما بات واضحًا حتى داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن استمرار العدوان وعمليات القتل العشوائي التي تستهدف المدنيين بقطاع غزة، خاصة الأطفال، دليل واضح على طبيعة هذه الحرب، موضحًا أن عدد الأطفال الذين استُشهدوا منذ بدء العدوان في 18 مارس الماضي وحتى اليوم بلغ أكثر من 219 طفلًا، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول الأهداف الحقيقية للقيادة السياسية الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو.