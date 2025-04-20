فيلم سيكو سيكو يتصدر شباك التذاكر ويربح 3 ملايين جنيه في 24 ساعة

كتبت : أميرة عزالدين

يواصل فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض، ضمن قائمة الأفلام المعروضة في موسم أفلام عيد الفطر 2025.

ايرادات فيلم سيكو سيكو

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفرواي لـ«الوطن»، أنّ إيرادات فيلم سيكو سيكو أمس وصلت إلى 3 ملايين و199 ألفًا و124 جنيها، محتلا المركز الأول في شباك التذاكر، بإجمالي 22 ألفا و511 تذكرة، ولا يزال يحتل المركز الأول رغم تراجعه عن إيرادات أول أمس.

أبطال فيلم سيكو سيكو

ويشارك في بطولة فيلم سيكو سيكو عدد كبير من الفنانين، بينهم عصام عمر وطه دسوقي وخالد الصاوي وباسم سمرة وتارا عماد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.