«الإسكان» تصدر قرارا بإضافة عدة مباني إلى سجلات الطراز المعماري في الفيوم

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 337 لسنة 2025، بشأن إضافة مباني بمركز ومدينة الفيوم لسجلات الطراز المعماري المتميز، وذلك في العدد 89 في 20 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يتمّ إضافة عدة مباني لسجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمركز ومدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.

وجاء في المادة الثانية من القرار، إضافة الفيلا رقم 7 شارع ابن بطوطة قطعة 5 مكرر حي مصر الجديدة لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.