شون وصوامع المنيا تستقبل 16630 طن قمح ضمن موسم حصاد 2025

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أنَّ شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 16630 طنا و197 كيلوجراماً من محصول القمح، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعاً لاستلام المحصول موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

انتظام عملية توريد القمح

وشدّد محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المزارعين، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير خلال الموسم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

متابعة يومية للتقارير الخاصة بعملية التوريد

فيما أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية من مديرية التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عمليات التسليم من قبل المزارعين، مع المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بأعمال التوريد بكل موقع، لضمان تحقيق المستهدف بكفاءة.