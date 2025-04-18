المنيا تستعد لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة وصيانة الطرق ورفع كفاءة الإنارة، لا سيما بمحيط الكنائس ودور العبادة، لضمان لاستقبال الزائرين والمحتفلين في عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

تركيب كشافات وصيانة أعمدة الإنارة

وشدد المحافظ على استمرار العمل الميداني اليومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الاستعدادات الجارية تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل التجميل والإنارة وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري.

في مركز ومدينة المنيا، تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة شملت رفع المخلفات من الشوارع ونقاط التجميع، وقص وتقليم الأشجار، إلى جانب تركيب كشافات ليد وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس والمناطق المحيطة بها.

في مراكز مطاي وبني مزار وسمالوط، تواصلت أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة الإنارة، خاصة في المناطق الحيوية والمداخل الرئيسية، مع التركيز على تأمين محيط الكنائس والأسواق استعداداً لاستقبال الزوار خلال فترة الأعياد.

حملات نظافة مكثفة وتمهيد الطرق

شهدت مراكز ملوي وأبوقرقاص وديرمواس، تنفيذ حملات نظافة شاملة لرفع المخلفات من الأحياء والشوارع الجانبية وتمهيد الطرق، مع الاهتمام بمداخل القرى ومناطق التجمعات، لإضفاء المظهر الجمالي والطابع الحضاري.

في مركزي مغاغة والعدوة، تم تكثيف الجهود لرفع المخلفات من الشوارع والقرى، بالإضافة إلى تحسين مستوى الإنارة العامة، ضمن خطة المحافظة لتأمين الاحتفالات وتوفير أجواء مريحة وآمنة للمواطنين.