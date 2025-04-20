انطلاق موسم حصاد القمح في جنوب سيناء.. وتوريد إنتاجية 700 فدان حتى الآن

كتبت: داليا منير

انطلق موسم حصاد الذهب الأصفر في جنوب سيناء، حيث شهدت المحافظة زيادة في المساحات المنزرعة بمحصول القمح لعام 2024-2025 بواقع 681 فدانا مقسمة على 3 مدن بالمحافظة، وهي «طور سيناء ورأس سدر ونويبع».

استخدام أحدث الماكينات الزراعية في حصاد القمح

وقال المهندس سعد عامر وكيل وزارة الزراعة في جنوب سيناء لـ«الوطن»، إنّه جرى حصاد وتوريد القمح باستخدام أحدث الماكينات الزراعية بواقع 620 فدانا في طور سيناء و58 فدانا في رأس سدر و3 أفدنة في نويبع، وجرى حصاد 30 فدانا ودرس 20 أخرى حتى الآن.

أسعار شراء القمح محليا لموسم 2025

ولفت إلى تحديد أسعار شراء القمح محليا لموسم 2025 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وذلك كما يلي.

_2200 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

_ 2150 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23 قيراط.

_ 2100 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 22.5 قيراط.



تنظيم القوافل الزراعية للمزارع

وأكد وكيل الوزارة أنّ مديرية الزراعة بجنوب سيناء نظمت القوافل الزراعية للمزارع بهدف متابعة محصول القمح، بداية من الزراعة حتى وقت الحصاد والتوريد بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة وهيئة سلامة الغذاء.