شون وصوامع المنيا تستقبل 8205 أطنان من القمح ضمن موسم حصاد 2025

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 8205 أطنان و392 كيلوجراما من محصول القمح، ضمن أعمال موسم حصاد 2025، عبر 42 موقعا لاستلام المحصول موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

استمرار عملية توريد القمح بالمنيا

وشدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، موجها مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المزارعين.

وأكد أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير خلال الموسم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كل الجهات التنفيذية المعنية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

انتظام عمليات التسليم من المزارعين

أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية من مديرية التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عمليات التسليم من قبل المزارعين، مع المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بأعمال التوريد بكل موقع، لضمان تحقيق المستهدف بكفاءة.