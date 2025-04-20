محطة الفضاء الدولية تكشف رموزا غامضة في صحراء قاحلة بتونس

كتبت: منة الصياد

اكتشاف علمي جديد توصل إليه علماء الفضاء عن طريق الصدفة، والذي أثار حيرتهم بصورة كبيرة، حيث تمكنت كاميرا مثبتة على محطة الفضاء الدولية من رصد بعض الرموز الغريبة وسط منطقة صحراوية قاحلة في تونس، بشكل غير متوقع.

تفاصيل الرموز الغامضة

وقال أحد العلماء إنّ هناك 3 كاميرات مثبتة على متن محطة الفضاء الدولية، إحداها تراقب كوكبنا مباشرة، وتغطي مشهد تبلغ أبعاده حوالي 250 كيلومترًا، ويمكن مشاهدته مباشرة بدقة 4K عبر شبكة الإنترنت، بحسب موقع «mashable» العالمي.

وأوضحت محطة الفضاء الدولية أن الرموز الغريبة التي اكتشفت أنّها عبارة عن كتابة غامضة ضخمة محفورة على الرمال.

وتعتبر هذه الرموز مثالا على نوع من الظواهر الطبيعية والبشرية التي تكشفها كاميرا محطة الفضاء الدولية، على بُعد نحو 250 ميلا فوق الأرض.

سر الرموز الغامضة

سيناريوهات عديدة قدمها العلماء بشأن ماهية تلك الرموز الغامضة، والتي جاء أبرزها أنها ناتجة عن النشاط الزراعي في المنطقة، لكنها تتناقض بقوة مع السهول الصحراوية القاحلة في تونس.

وتدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض نحو 16 مرة يوميًا، حيث لم يكن وضع مثل هذه الكاميرات المثبتة عليها بالأمر الهين، حيث تم نجاح التجربة بعد اجتياز تجارب التداخل الكهرومغناطيسي لضمان عدم تداخل نشاط الكاميرات مع اتصالات المحطة وتردادتها الراديوية، إضافة إلى اجتياز 3 مراجعات سلامة من وكالة ناسا الفضائية.