«إكسترا نيوز»: وكالة الفضاء الإفريقية ستكون صرحا في تخصصات علوم الأقمار الصناعية

قال كريم صبري مراسل قناة إكسترا نيوز من القاهرة، إنّ اليوم يشهد افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية التي بُنيت على أرض مصرية، لتكون صرحا تعليميا كبيرا يضم عددا كبيرا من التخصصات في علوم الفضاء والأقمار الصناعية.

افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية

وأضاف «صبري»، خلال رسالة على الهواء، أنّ وكالة الفضاء الإفريقية التي أنشئت حديثا ويتم افتتاحها اليوم، تابعة للاتحاد الأوروبي، وتم البث فيها وإنشائها منذ عام 2019 منذ كانت مصر تترأس الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كلمة وزير الخارجية خلال افتتاح الوكالة

وأوضح أنّ اليوم شهد عدّة فعاليات، بدأت بكلمات للحضور في الافتتاح، بينهم الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من وزراء الدول الإفريقية المشاركة سواء من الاتحاد الإفريقي أو من ممثلي الجهات الخاصة بعلوم الفضاء في إفريقيا».

وواصل: «الفعاليات شهدت عدة كلمات أكد خلالها الدكتور بدر عبدالعاطي في كلمة، أنّ مصر تفتح أبوابها لفكرة وجود التعاون مع الدول الإفريقية خاصة مجالات علوم الفضاء التي باتت محط أنظار لدول العالم».