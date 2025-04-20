مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في الإسماعيلية

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في الإسماعيلية

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في الإسماعيلية

قال أيمن موسى وكيل وزارة التربية التعليم بالإسماعيلية إن المديرية تعمل في الفترة الحالية علي إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بالتنسيق مع المديريات الخدمية تمهيدا لبدء الامتحانات في شهر مايو المقبل.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في الغسماعيلية

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

واعتمد اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في الإسماعيلية:

امتحانات النقل للشهادة الابتدائية تبدأ يوم 24 مايو حتى 28 مايو.

امتحانات النقل لصفوف الإعدادي تبدأ في الفترة من 24 مايو، وتستمر حتى 28 مايو.

امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة والتربية الخاصة تبدأ من 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو.

امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية «عام» تبدأ من يوم 24 مايو وتستمر حتى 28 مايو.

امتحانات النقل للتعليم الفني تبدأ من يوم 3 مايو وتستمر حتى 19 مايو.

امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ من 29 مايو وتستمر حتي 12 يونيو.

امتحانات شهادة الثانوية العامة تبدأ من 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

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