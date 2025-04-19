مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية بالمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025، والتي تشمل جميع المراحل التعليمية من الابتدائية وحتى الثانوية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني للمرحلة الابتدائية

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، جاءت مواعيد امتحانات الترم الثاني للمرحلة الابتدائية على النحو التالي:

بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي، يتم تطبيق نظام التقييم على مرحلتين:

- المرحلة الأولى من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025

- المرحلة الثانية (التقييم الختامي) من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

مواعيد امتحانات الترم الثاني للمرحلة الإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025، للمرحلة الإعدادية جاءت كالتالي:

- المواد غير المضافة للمجموع: الأحد 18 مايو 2025.

- امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني: من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

- تبدأ اختبارات الصف الثالث الإعدادي في المواعيد التالية:

- أول يوم للامتحانات: السبت 31 مايو 2025.

- آخر يوم للامتحانات: الأربعاء 4 يونيو 2025.

مواعيد امتحانات الترم الثاني للمرحلة الثانوية

وتبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يوم السبت 24 مايو 2025، وتُختتم يوم الخميس 29 مايو 2025،